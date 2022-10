Vagner Love será titular no duelo contra o Vasco - Rafael Bandeira/Sport Recife

Publicado 15/10/2022 18:58

Se o embate entre Sport e Vasco já tinha clima de decisão por conta da tabela e dos objetivos dos clubes no final do campeonato, mais um fator surge para melhorar o clima. O clube pernambucano usou as redes sociais para anunciar neste sábado (15) que os ingressos para a partida foram esgotados, e a expectativa é que a Ilha do Retiro receba quase 20 mil torcedores.



O jogo é encarado como a grande decisão para os dois lados. Em sexto colocado, o Sport precisa vencer a partida para se manter vivo na briga pelo acesso à Série A. Enquanto isso, o Vasco, quarto colocado com 55 pontos, quer vencer para dar um grande passo para garantir o acesso e aumentar a distância para o quinto colocado, Sampaio Corrêa, para seis pontos.



Confira o anúncio da equipe pernambucana:

Sport e Vasco se enfrentam neste domingo (16) na Ilha do Retiro em Recife, Pernambuco, às 16h. A partida será transmitida pela Rede Globo e pelo SporTV.