O Vasco divulgou oficialmente a lista de jogadores relacionados para a partida decisiva deste domingo (16) contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série B. A listagem contou com surpresas positivas e negativas.

Cotado para assumir a vaga do suspenso Léo Matos na lateral-direita, o lateral Matheus Ribeiro ficou de fora da lista de relacionados. O clube anunciou que o jogador sentiu dores na coxa direita e não ficou apto para atuar na partida. Além de ambos, Bruno Tubarão, também suspenso, não fica à disposição.

Portanto, quem deve assumir a vaga na lateral-direita é o zagueiro Miranda, que já atuou improvisado na posição desde as categorias de base. O atleta não atua desde o primeiro semestre de 2021 após ser suspenso por doping por cerca de 12 meses devido ao uso de um diurético proibido.

No entanto, a lista conta com duas novidades. A primeira é o retorno do meia Carlos Palácios, que volta a ser relacionado após alguns jogos que ficou de fora para passar por processo de recondicionamento físico. A outra surpresa é o nome de Erick Marcus, atacante destaque do sub-20, que ganha a primeira chance no profissional e pode fazer sua estreia.

Confira a lista de relacionados do Vasco: