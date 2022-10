Lance da partida entre Vasco da Gama e Sport na Ilha do Retiro no Recife pelo Campeonato Brasileiro B em 16 de outubro de 2022. - Daniel RAMALHO/VASCO

Lance da partida entre Vasco da Gama e Sport na Ilha do Retiro no Recife pelo Campeonato Brasileiro B em 16 de outubro de 2022. Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/10/2022 19:09

Recife - Um dos jogos mais aguardados nos últimos tempos terminou de uma forma lamentável. Sport e Vasco ficaram no empate por 1 a 1 na Ilha do Retiro, mas o destaque da partida ficou para uma cena triste. Após o gol de empate do Vasco, torcedores organizados do time da casa invadiram o campo e iniciaram uma enorme confusão, interrompendo a partida. Diversas agressões aconteceram dentro de campo que paralizaram o jogo por cerca de 40 minutos até o veredito pelo fim.

Torcedores do Sport agrediram paramédicos, bombeiros - incluindo mulheres - e tentaram, sem sucesso, agredir jogadores do Vasco, que correram para o vestiário. Dezenas de objetos foram jogados no gramado, desde um pedaço enorme de pedra até latas e garrafas.

As diretorias e comissões técnicas, então, travaram longas discussões para o reinício da partida. O Leão queria a continuação da partida, que teria cerca de cinco minutos restantes, mas o elenco do Vasco rechaçou qualquer possibilidade de voltar ao campo devido as condições de falta de segurança. Depois de conversar com o elenco cruzmaltino, o árbitro Raphael Claus decidiu interromper o jogo, que deve ser resolvido no tribunal.

O JOGO

A etapa inicial viu uma equipe do Vasco bastante nervosa, pobre tecnicamente e quase nula criativamente. Apostando em longos lançamentos que não resultaram em algo concreto, o Cruzmaltino mal passou do meio-campo e só levou perigo ao gol em um cruzamento, onde Danilo Boza chegou atrasado, livre, para quase fazer o gol. O Sport, por sua vez, explorou o lado esquerdo para sobrecarregar Miranda, improvisado na lateral-direita e jogando pela primeira vez em 13 meses.

Os donos da casa foram superiores em todo o primeiro tempo, embora não fossem tão efetivos. Foram sete finalizações ao gol de Thiago Rodrigues, mas sem nenhuma chance clara de gol. Principal jogador do ataque do Leão, Vagner Love atuou mais próximo ao gol e pouco participou da criação, já que costuma jogar como segundo atacante flutuando na entrada da área.

Jorginho decide mexer na equipe para o segundo tempo e promove duas mudanças. Alex Teixeira e Raniel entram nos lugares de Nenê e Miranda, alterando toda a formação do Vasco. Figueiredo é movido para a lateral-direita, Alex Teixeira se torna o armador, Eguinaldo é movido para os lados e Raniel é centralizado. No entanto, um acidente força uma terceira substituição. Marlon Gomes sofre um choque na cabeça e vai à nocaute. Após atendimento, o atleta recuperou os sentidos, mas devido ao protocolo de concussão, é substituído por Gabriel Pec.

As mudanças surtem efeito e o Vasco passa a ser muito mais presente no campo ofensivo, criando jogadas pelas pontas e mostrando efetividade. O primeiro bom lance acontece aos 10 minutos, quando Anderson Conceição desvia a bola após escanteio e acerta o travessão.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Raniel erra um passe fácil na entrada da área defensiva do Vasco e o Sport rouba a bola. Vagner Love é acionado na área, bate e Thiago Rodrigues faz uma boa defesa, mas a bola sobra para Labandeira que não perdoa e abre o placar para o Leão na Ilha do Retiro, levando a torcida à loucura.

O gol desestabiliza o Cruzamaltino em campo, que claramente sente o momento ruim e retoma os mesmos problemas do primeiro tempo enquanto sofre pressão do Sport. Jorginho decide mudar e deixar o time mais ofensivo, colocando o meia Carlos Palácios no lugar de Yuri Lara, mas a mudança não surte efeito. O treinador, então, decide colocar Erick no lugar de Eguinaldo, que pouco produziu em campo.

Aos 42 minutos, Alex Teixeira recebe na entrada da área e finaliza. Saulo defende e Alex tenta aproveitar o rebote, mas é derrubado pelo goleiro. Após o fim do lance, o árbitro de vídeo entra em ação para analisar o lance, e após muita espera, Raphael Claus sinaliza o pênalti. Raniel, contestado pela torcida, chama a responsabilidade para bater a penalidade e não decepciona.

Na comemoração, Raniel, revelado pelas categorias de base do Santa Cruz, comemorou em frente à torcida do Sport. A atitude acabou revoltando torcedores do time da casa, que se revoltaram e invadiram o campo. Uma enorme confusão teve início e a partida foi interrompida devido a uma briga generalizada, onde diversos torcedores do Sport, incluindo mulheres, acabaram agredidos e precisaram ser atendidos na beira do campo.

Com o resultado, o Vasco chega aos 56 pontos e se mantém na quarta colocação, enquanto o Sport vai aos 53 pontos e permanece em quinto. O Cruzmaltino irá enfrentar o Criciúma, em São Januário, no próximo sábado (22), enquanto o Leão vai até Londrina para enfrentar os donos da casa no mesmo sábado.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1X1 VASCO

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Árbitro: Raphael Claus

Cartões amarelos: Gustavo Coutinho e Ronaldo Henrique (SPO)

Cartões vermelhos:

Gols: Labandeira aos 19 minutos do primeiro tempo (SPO); Raniel aos 49 minutos do segundo tempo (VAS)

SPORT: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino (Chico) e Sander; Ronaldo Henrique (William Oliveira), Fabinho, Luciano Juba (Denner); Labandeira (Giovanni), Vagner Love e Gustavo Coutinho (Wanderson); Técnico: Claudinei Oliveira

VASCO: Thiago Rodrigues; Miranda (Raniel), Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Carlos Palácios), Andrey Santos, Marlon Gomes (Gabriel Pec); Nenê (Alex Teixeira), Figueiredo e Eguinaldo (Erick); Técnico: Jorginho