Marlon Gomes levou cotovelada no rosto e precisou ser substituído - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/10/2022 19:39

Pernambuco - Após a partida entre Sport e Vasco ter sido encerrada por falta de segurança, alguns dirigentes e jogadores do clube pernambucano tentaram invadir o vestiário do clube carioca na Ilha do Retiro. O diretor executivo, Paulo Bracks, detalhou a situação ocorrido na Ilha do Retiro.

"Gostaríamos de estar falando com a imprensa e com torcida vascaína. Mas estamos presos dentro do vestiário na Ilha do Retiro. Uma situação constrangedora e perigosa. O vestiário tem duas portas, mas uma está quebrada com os nossos baús segurando. Houve uma tentativa de invasão ao vestiário. A gente teve profissionais, atletas e staff agredidos após o término da partida. O árbitro nos convocou para uma reunião. Representantes de cada lado, mandante, visitante e com a Polícia Militar presente. Por falta de segurança, o árbitro deu o jogo por encerrado. Uma decisão sensata, para que se evitasse uma tragédia maior. O resultado de campo foi mantido e a partida encerrada", disse.

Uma invasão de torcedores do Sport ao gramado da Ilha do Retiro forçou o encerramento antecipado da partida com o Vasco, neste domingo, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos últimos minutos do segundo tempo, quando a equipe pernambucana vencia por 1 a 0, Raniel cobrou pênalti e igualou o marcador. O atacante, porém, foi comemorar provocando a torcida local, que respondeu arremessando objetos no gramado e invadindo o local.



No ato, torcedores do Sport romperam as barreiras da arquibancada e se dirigiram ao gramado, enquanto os jogadores do Vasco corriam rumo ao vestiário. Profissionais de saúde que se encontravam no local prestando assistência nas ambulâncias acabaram agredidos pelos invasores. Um deles, inclusive, teve de ser contido por jogadores da equipe pernambucana. O resultado da partida manteve o Vasco na quarta posição da tabela, com 56 pontos, três à frente do Sport, em quinto.