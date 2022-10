Paulo Bracks vem investindo no departamento de análise de mercado do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Paulo Bracks vem investindo no departamento de análise de mercado do VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/10/2022 20:30

Após o término oficial da partida entre Vasco e Sport, que foi concluída quase uma hora após o gol de empate do Cruzmaltino, o clube carioca se posicionou através de Paulo Bracks, diretor de futebol do Gigante da Colina.

No pronunciamento enviado à imprensa, o executivo contou todos os detalhes que aconteceram nos bastidores após a invasão de torcedores do Sport ao gramado da Ilha do Retiro. Bracks contou que os jogadores e funcionários do Vasco estavam presos no vestiário após uma tentativa de invasão de jogadores e integrantes da comissão técnica do Leão, além de denunciar que funcionários e jogadores do Cruzmaltino foram agredidos.

"Gostaríamos de estar falando com a imprensa que veio trabalhar hoje aqui e com a torcida vascaína, mas estamos preso dentro do vestiário da Ilha do Retiro. Uma situação constrangedora e perigosa. O vestiário tem duas portas e uma está quebrada com nossos baús segurando a porta. Houve uma tentativa de invasão ao vestiário. A gente teve profissionais nossos, atletas e pessoas do nosso staff agredidos após o término da partida", afirmou.

Bracks também contou sobre a decisão tomada pelo árbitro Raphael Claus, que julgo falta de segurança para a continuação do jogo, optando pelo fim da partida. O diretor cruzmaltino classificou a decisão como sensata para evitar uma tragédia ainda maior.

"O árbitro nos convocou para uma reunião, com um representante de cada lado (Vasco e Sport) e a polícia militar, e por falta de segurança para o seguimento da partida, o árbitro deu por o jogo por encerrado. Uma decisão sensata para que se evitasse uma tragédia maior. O resultado de campo foi mantido e a partida encerrada", concluiu.

Sport e Vasco empataram por 1 a 1 em jogo marcado por uma enorme confusão. Após o gol de empate de Raniel aos 49 do segundo tempo, o atleta cruzmaltino provocou a torcida do Sport, que invadiu o gramado e iniciou uma série de agressões, atingindo até mesmo mulheres e paramédicos.

Além das dezenas de invasões de torcedores e pela rápida invasão de campo, outras dezenas de objetos foram jogados em campo. A transmissão da Rede Globo flagrou um policial deixando o campo com vários objetos, entre eles uma pedra gigante.