Momento da invasão de campo por torcedores do Sport, após o gol de empate do Vasco - Reprodução / TV Globo

Momento da invasão de campo por torcedores do Sport, após o gol de empate do VascoReprodução / TV Globo

Publicado 17/10/2022 11:44 | Atualizado 17/10/2022 11:46

A Polícia Militar de Pernambuco afirmou que garantiu a segurança para que Sport x Vasco, pela Série B, fosse retomado após a invasão do campo por torcedores do clube rubro-negro, na Ilha do Retiro. Cinco pessoas envolvidas na confusão foram encaminhadas à delegacia, segundo a nota oficial.



A partida ficou paralisada por uma hora até o árbitro Raphael Claus optar por encerrá-la porque o "ambiente estava totalmente impossibilitado para a prática do futebol", segundo relatou na súmula. Além disso, o Vasco não quis voltar a campo, também alegando insegurança, para jogar os cerca de quatro minutos restantes.



A PM pernambucana se defendeu da invasão de campo, após Raniel marcar o gol de empate em 1 a 1, de pênalti.



"Policiais militares do Batalhão de Choque, de pronto, atuaram no sentido de coibir o fato, fazendo voltar os torcedores às arquibancadas, assegurando a incolumidade dos jogadores, comissões técnicas, arbitragem e demais profissionais presentes", disse a corporação na nota.

Enquanto o Sport tentava retomar a partida, torcedores feridos ainda eram atendidos dentro do campo. Além disso, o portão por onde ocorreu a invasão não havia sido consertado.



Em nota, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) prometeu medidas enérgicas e rigor nas punições.

Veja a nota oficial completa:



"A Polícia Militar informa que lançou 485 policiais militares no jogo Sport x Vasco da Gama, que aconteceu na tarde deste domingo (16), na Ilha do Retiro, dos quais 180 policiais eram do Batalhão de Polícia de Choque, exclusivos para segurança na área interna do estádio, com fins de atuar em caso de alguma dificuldade por parte da segurança privada contratada pelo clube.



Quando da invasão ao campo, policiais militares do Batalhão de Choque, de pronto, atuaram no sentido de coibir o fato, fazendo voltar os torcedores às arquibancadas, assegurando a incolumidade dos jogadores, comissões técnicas, arbitragem e demais profissionais presentes.



Após a invasão ao campo, o policiamento foi reforçado com equipes do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI) e duas aeronaves do Grupamento Tático Aéreo (GTA).



Seis pessoas foram encaminhadas à Delegacia do Torcedor, sendo uma por posse de entorpecentes e cinco por envolvimento em atos de vandalismo, invasão de campo, desobediência e ameaça.



A PM reitera que garantiu a segurança da continuidade da partida, porém a arbitragem optou pelo encerramento do jogo".