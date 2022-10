Raphael Claus - divulgação

Raphael Claus divulgação

Publicado 17/10/2022 09:30

Rio - A súmula do árbitro Raphael Claus, responsável por comandar a partida entre Sport e Vasco, foi divulgada nesta segunda-feira. Ele relatou a confusão que aconteceu após o gol de empate do clube carioca, que o obrigou a encerrar a partida na Ilha do Recife. Segundo o árbitro, os torcedores do Sport que invadiram o campo agrediram alguns jogadores do Vasco. Além disso, ele relatou as expulsões de Raniel e Luiz Henrique, jogadores do clube carioca.

A partida foi interrompida aos 48 minutos do segundo, logo após o gol do Vasco. Após marcar, Raniel provocou os torcedores do Sport. Algum deles fizeram romper a proteção para a entrada no gramado e invadiram. Bombeiros civis responsáveis pela partida acabaram sendo agredidos na Ilha do Retiro.

Claus relatou que Raniel recebeu dois cartões amarelos, e o consequente vermelho, após o gol de pênalti que empatou o jogo. O primeiro cartão foi por ter tirado a camisa na comemoração, e o segundo por "provocar a torcida adversária na comemoração de um gol". Já o meia Luiz Henrique foi expulso por "jogar um tênis em direção a torcida da equipe mandante de forma agressiva".

O árbitro também explicou o motivo pelo qual encerrou a partida antes do tempo previsto. "Comunicamos o encerramento da partida por não sentir segurança em relação a minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte futebol, a partida foi encerrada. Informo ainda que o comunicado ocorreu aproximadamente 45 minutos após o jogo ter sido paralisado", disse.

Confira a súmula do árbitro da partida:

"Durante a comemoração do gol da equipe do Vasco da Gama, próximo à torcida do Sport, muitos objetos foram atirados ao campo de jogo em direção aos jogadores, entre eles pedras, chinelos, tênis, isqueiros e copos com líquido. Nesse momento, a torcida do Sport estourou o portão atrás do gol onde defendia a equipe do Sport, e começa uma invasão de muitos torcedores, não somente pelo portão, mas também por outros pontos da arquibancada. Informo que os mesmos agrediram jogadores visitantes, que imediatamente correram para o seu vestiário, um senhor e uma senhora bombeiros civis que estavam trabalhando próximos ao portão, inclusive continuaram sendo agredidos após a senhora já estar caída e o senhor tentando protegê-la. Após observarmos todas essas ocorrências, vermos muitos torcedores sendo atendidos dentro do campo de jogo e por sentirmos falta de segurança, nos dirigimos ao vestiário de arbitragem, onde me reuni com os dirigentes, Augusto Carreras, do Sport, e Paulo Bracks, do Vasco, os treinadores Claudinei Oliveira, do Sport, e Jorge de Amorim Campos, do Vasco, e o tenente coronel da Polícia Militar Washington Souza, comunicando o encerramento da partida por não sentir segurança em relação a minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte futebol, a partida foi encerrada. Informo ainda que o comunicado ocorreu aproximadamente 45 minutos após o jogo ter sido paralisado"