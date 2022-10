Raniel fez o gol do Vasco na partida - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/10/2022 16:50

Rio - O empate contra o Sport, na Ilha do Retiro, deixou o Vasco mais próximo de conquistar o acesso para a Série A. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o clube carioca tem 86% de chances de obter seu principal objetivo na temporada.

Faltam apenas três rodadas para o fim da competição e o Vasco tem três pontos de vantagem para o Sport. Atualmente, o Cruzmaltino está na quarta colocação e o clube pernambucano em quinto lugar. Os quatro primeiros colocados da Série B garantem vagas para disputar a Série A no ano que vem.

O Grêmio e o Bahia têm mais chances que o Vasco. O clube gaúcho aparece com 95% e o baiano com 97%. Primeiro clube fora do G-4, o Sport tem 7%, seguido de Criciúma e Ituano com 5%. O Sampaio Corrêa tem 4% e o Londrina é o último clube com possibilidades: 1%. Campeão antecipado da Série B, o Cruzeiro já garantiu matematicamente o acesso para a Série A.