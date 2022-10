Marlon Gomes chama a torcida na partida entre Vasco da Gama e Nautico no Estadio de Sao Januario em 16 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/10/2022 16:36

Nesta segunda-feira, o Vasco atualizou a situação de Marlon Gomes. De acordo com o Cruz-Maltino, o meia está bem e seguirá no protocolo de concussão cerebral ao longo da semana.

Vale lembrar que Marlon Gomes levou a pior em um choque com Ronaldo Henrique, do Sport, no jogo do fim de semana. Aos sete minutos do segundo tempo, ele caiu desacordado no gramado e precisou ser substituído - já consciente.

Como Marlon está bem e até o momento não surgiram novos sintomas, ele pode estar à disposição do técnico Jorginho para o próximo jogo do Cruz-Maltino. O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Criciúma em São Januário.