Partida entre Sport e VascoRafael Bandeira / SCR.

Publicado 17/10/2022 17:35

O Sport se manifestou sobre o episódio de violência que aconteceu no jogo contra o Vasco, no último domingo, na Ilha do Retiro. Em nota, o clube repudiou a invasão dos torcedores a campo e trouxe outra versão tanto para a declaração do diretor de futebol do Cruz-Maltino, Paulo Bracks, quanto para um trecho da súmula do árbitro Raphael Claus.

Durante a confusão, Bracks gravou um vídeo em que afirmou que a delegação vascaína estava presa no vestiário. De acordo com o dirigente, houve uma tentativa de invasão ao local e atletas e pessoas do staff do clube foram agredidas.

A declaração vai ao encontro do que relatou o árbitro Raphael Claus. Na súmula, ele escreveu que torcedores que invadiram o campo "agrediram jogadores visitantes, que imediatamente correram para o seu vestiário". O Sport, por sua vez, negou estes dois pontos.

"Em nenhum momento a delegação do time carioca esteve ‘presa’ na Ilha do Retiro, que recebeu efetivo policial e privado reforçado para a partida, como o Clube havia informado no início da semana passada", diz um trecho da nota do Sport.

"O Sport trabalha de forma enérgica na apuração das imagens e ressalta que não houve agressão a atletas vascaínos ou membros de sua comissão técnica", afirma o clube pernambucano em outro trecho.

VEJA A NOTA DO SPORT NA ÍNTEGRA

O Sport Club do Recife, através desta nota, volta a se pronunciar oficialmente sobre os ocorridos durante o jogo contra o Vasco, no último domingo (16). Após a divulgação da súmula por parte do árbitro Raphael Claus e as declarações do dirigente do time carioca, o Clube entende que faz-se necessário um novo posicionamento para a devida elucidação dos fatos.



1 – Acima de tudo, o Sport aproveita para, mais uma vez, repudiar a invasão dos torcedores, conduta que não condiz com a tradição da torcida rubro-negra.



2 – Ainda neste contexto, o Clube lamenta veementemente a agressão sofrida pelos bombeiros civis Juliana Martins e Diego Correia. O Sport se solidariza e se coloca inteiramente à disposição das autoridades para que o responsável seja identificado e punido, atuando de maneira conjunta aos órgãos competentes. Além disso, o Clube informa que apresentou notícia-crime perante a Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva e foi registrado o respectivo Boletim de Ocorrência (BO).



3 – Após provocação do jogador Raniel, ex-Santa Cruz e profundo conhecedor da rivalidade entre as uniformizadas locais, o Clube destaca também a efetiva ação da Polícia Militar (PM), que em poucos minutos conteve os infratores e em seguida garantiu a sequência da partida de forma segura.



4 – Foi assegurado pela Polícia Militar em duas a oportunidades – no campo e no vestiário – a continuidade do jogo, após conter, de forma célere, os invasores da partida e evacuar em cerca de 50% o público do estádio, além de criar um cordão de isolamento com os agentes. Em nota oficial publicada nesta segunda (17), o batalhão reforçou o posicionamento:



(…) Quando da invasão ao campo, policiais militares do Batalhão de Choque, de pronto, atuaram no sentido de coibir o fato, fazendo voltar os torcedores às arquibancadas, assegurando a incolumidade dos jogadores, comissões técnicas, arbitragem e demais profissionais presentes (…). A PM reitera que garantiu a segurança da continuidade da partida, porém a arbitragem optou pelo encerramento do jogo.



5 – Declarações do dirigente do Vasco:



– Em nenhum momento a delegação do time carioca esteve ‘presa’ na Ilha do Retiro, que recebeu efetivo policial e privado reforçado para a partida, como o Clube havia informado no início da semana passada.



– A todo instante o Sport disponibilizou seguranças contratados do Clube para, diante do ocorrido, acompanhar e resguardar o Vasco, seja o corpo diretivo, comissão técnica ou jogadores. Além disso, uma viatura policial ficou de prontidão na porta do vestiário, que fica posicionado em local seguro e estratégico para a preservação da segurança na Ilha do Retiro.



– A saída da delegação do Vasco do estádio também ocorreu de forma segura, com órgãos de segurança realizando a patrulha do ônibus responsável pela locomoção. O Sport trabalha de forma enérgica na apuração das imagens e ressalta que não houve agressão a atletas vascaínos ou membros de sua comissão técnica.