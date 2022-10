Sócio da 777 Partners, Josh Wander celebrou a compra da SAF do Vasco - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 18/10/2022 21:33

O Vasco segue reforçando sua SAF no setor administrativo. Desta vez, a 777 Partners acertou mais duas contratações de peso para o trabalho interno. Luann Macedo, ex-CBF, é o novo diretor de recursos humanos do Vasco, enquanto Caetano Marcelino, que deixou o Flamengo, para ser o diretor comercial do clube. A informação foi publicada pelo "O Globo" e confirmada pelo "O Dia".

Caetano Marcelino era o chefe da área comercial do Flamengo desde 2019, sendo um dos principais fatores para acordos de conteúdo com a Globoplay, DAZN, META, Youtube, Dugout e Tiktok, além de promover o projeto de internacionalização da marca rubro-negra.

Luann Macedo era o Head de recursos humanos da CBF desde o início do ano e chega ao Cruzmaltino para desempenhar a mesma função. Antes disso, Luann trabalhou por sete anos na conceituada empresa Ernst & Young, do mesmo ramo de recursos humanos.

Estas contratações promovidas pela 777 Partners, no entanto, não são as primeiras para o ramo executivo da SAF. Antes de Caetano e Luann, o Vasco já havia contratado Luiz Mello para ser o CEO, Paulo Bracks como diretor de futebol, Lúcio Barbosa como diretor financeiro, Gisele Cabrera como diretora jurídica e Felippe Costa como diretor de comunicação.