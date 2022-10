Raniel tem 15 gols pelo Vasco em 2022 - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 18/10/2022 12:00

Rio - O gol de Raniel contra o Sport fez o Vasco respirar na Série B. O empate evitou que o Rubro-Negro igualasse a pontuação do clube carioca na tabela a três jogos do fim da competição. Além disso, com a bola na rede, o artilheiro do Cruzmaltino na temporada se aproximou da marca de Germán Cano em 2021.

Raniel entrou em campo em 44 partidas e balançou as redes em 16 oportunidades, com uma média de 0,36 gol por jogo. No ano passado, o argentino jogou 50 jogos e marcou em 19 vezes. A média de Cano foi levemente superior (0,38 gol por jogo).

O atacante ainda tem a oportunidade de igualar o número de gols do argentino e ultrapassar sua média. O Vasco irá entrar em campo em mais três partidas pela Série B. No próximo sábado, o adversário será o Criciúma, em São Januário, posteriormente no próximo dia 27, o clube carioca recebe o Sampaio Corrêa e encerra sua participação contra o Ituano, em São Paulo, no próximo dia 6.