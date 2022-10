Rayan é uma das sensações das categorias de base do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Rayan é uma das sensações das categorias de base do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 18/10/2022 19:55

Três dos jovens mais promissores das categorias de base do Vasco foram novamente convocados para o Sub-17 da Seleção Brasileira. Nesta terça-feira, a convocação do treinador Phelipe Leal foi divulgada, e nela estão três crias da Colina: Phillipe Gabriel, Matheus e Rayan.

A convocação do grupo de jovens talentos será para a disputa de quatro amistosos no Maranhão, entre os dias de 27 de outubro e 9 de novembro, em preparação para o Torneio Sul-Americano Conmebol 2023. Esta, inclusive, foi a terceira convocação do trio cruzmaltino.

Os adversários serão as seleções do Chile e do Paraguai, que enfrentarão o Brasil duas vezes cada. A delegação se apresenta no dia 27 de outubro, e o trio da base Cruzmaltina irá deslfacar o Sub-17 no Campeonato Brasileiro da categoria.