Miranda está apto para voltar a jogar pelo VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 18/10/2022 12:35

Rio - Apesar das cenas lamentáveis no fim da partida, o jogo contra o Sport, no último domingo, na Ilha do Retiro, foi especial para o zagueiro Miranda. Após cumprir suspensão de um ano por doping, o defensor foi titular e voltou a atuar pelo Cruzmaltino após 13 meses. Nesta terça-feira, ele foi às redes sociais e vibrou com o retorno.

"Voltar a poder ajudar o Vasco dentro de campo foi uma sensação totalmente indescritível. Apenas gratidão por todos que ficaram ao meu lado durante esse período. Dias difíceis não só pela ausência nos treinos com meus companheiros, mas também por toda circunstância. Confesso que não foi fácil, mas procuro sempre focar em algo positivo que eleve minha autoestima para poder atingir meu rendimento máximo, e ontem o Vasco me ajudou a recuperar isso. Estou de volta. Contem comigo", escreveu.

Contra o Sport, Miranda foi improvisado na lateral direita. O técnico Jorginho não pôde contar com Léo Matos, suspenso, e optou pelo jovem para atuar na posição. Ele foi substituído no intervalo.

Miranda foi suspenso por um ano pelo Comitê Disciplinar da Conmebol, em setembro do ano passado. Ele foi flagrado em exame antidoping com canrenona, um diurético proibido, na partida contra o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana de 2020.