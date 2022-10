Raniel marcou o gol de empate do Vasco contra o Sport - Daniel Ramalho/VASCO

Raniel marcou o gol de empate do Vasco contra o SportDaniel Ramalho/VASCO

Publicado 19/10/2022 13:33

Recife - A Polícia Civil de Pernambuco anunciou, na manhã desta quarta-feira, que autuou sete pessoas por conta da confusão no fim da partida entre Sport e Vasco, no último domingo, na Ilha do Retiro. A invasão de torcedores do Leão ao gramado, após Raniel marcar de pênalti e empatar o jogo em 1 a 1, fez com que o árbitro Raphael Claus encerrasse o jogo antes do previsto.

A investigação teve auxílio da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva e do Sport. O clube pernambucano colocou à disposição das autoridades todas as filmagens da Ilha do Retiro para ajudar na identificação dos infratores.

Até o momento, as autoridades não conseguiram identificar o agressor da bombeira civil Juliana Marques. Ele foi chutada por um homem enquanto estava caída no chão.

Após a confusão, o Sport foi punido pelo STJD com a interdição da Ilha do Retiro e terá que jogar nas próximas rodadas com portões fechados. O meia Luiz Henrique e o atacante Raniel, do Vasco, foram suspensos por 30 dias por provocarem a torcida do Sport na comemoração do gol de empate cruzmaltino, com limitação a duas partidas.

Veja a nota da Polícia:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que, por meio da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, foram autuadas sete pessoas no último domingo (16) com procedimentos relativos ao jogo da 35ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



A PCPE informa ainda que a equipe da Delegacia está empenhada em identificar os autores da agressão à bombeira civil e de outros crimes praticados durante a partida de futebol. Não é possível fornecer mais informações no momento para não comprometer o curso das diligências."