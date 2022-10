Edimar no treino do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Edimar no treino do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 19/10/2022 14:09

Rio - Após a batalha enfrentada na Ilha do Retiro, na última terça-feira, o Vasco terá pela frente mais um duelo decisivo, desta vez contra o Criciúma, no próximo sábado, em São Januário. Em entrevista à Vasco TV, o lateral Edimar destacou a importância da partida e afirmou que o Cruzmaltino deve tratar o confronto como uma final.

"Acho que será um jogo chave para nós. Já passamos por grandes dificuldades durante a Série B. Esse jogo será mais um que vamos encarar como uma final. Vamos chegar muito focados para fazer um grande jogo. Sabemos do grau de dificuldade que será. O time do Criciúma entrou na briga pelo acesso. Vamos tratar como uma final. Esse é o sentimento de todos aqui dentro. O pensamento é fazer um grande jogo para sermos coroados com a vitória", afirmou o lateral.

No primeiro turno, o Vasco encarou o Criciúma no estádio Heriberto Hülse e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Raniel. Apesar dos três pontos, o time carioca não teve vida fácil em Santa Catarina, como relembrou Edimar.

"Temos confiança. Sabemos que a equipe do Criciúma é qualificada e, principalmente nos jogos fora de casa, eles jogam com uma linha mais baixa. Então teremos que ter um pouquinho de paciência, saber trabalhar a bola, atacar e defender no momento certo. Fomos a Criciúma, batalhamos bastante e conseguimos uma vitória que foi muito difícil. O Criciúma é um time com jogadores experientes. Então temos que entrar muito concentrados. Nosso foco é pensar naquilo que podemos fazer em casa diante do nosso torcedor", disse o camisa 6.

Nas próximas duas rodadas, o Vasco jogará em São Januário e pode confirmar seu retorno à Série A em caso de duas vitórias. Além do Criciúma, o Cruzmaltino também irá encarar o Sampaio Corrêa.