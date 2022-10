Momento em que Raniel se preparou para cobrar o pênalti - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 19/10/2022 17:45

A CBF divulgou o áudio da revisão do pênalti marcado em cima de Alex Teixeira no empate do Vasco com o Sport em 1 a 1, que aconteceu no último domingo, na Ilha do Retiro. No lance, o atacante caiu após dividida com o goleiro Saulo. Dentro de campo, o árbitro Raphael Claus (FIFA/SP) não marcou a penalidade, mas a jogada foi revista na cabine do VAR.

Durante a revisão, o VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP), disse que Alex Teixeira "claramente dobra a perna buscando simular o penal". No entanto, o assistente Herman Brumel Vani (SP) observa que quem toca primeiro a bola na disputa é o jogador do Vasco.

VAR: Ele (Alex Teixeira) já dobra a perna. Quando ele chega, ele só toca a bola. Ele já está dobrando a perna, claramente ele dobra a perna buscando simular o penal. Para mim, é isso que acontece, tá? O que eu estou vendo na imagem. Ele dobra a perna.

Assistente do VAR: Depois tem mais alguma coisa? Depois do contato?

VAR: Ele dobra, ele já vem dobrando.

Assistente do VAR: Não tem o contato do goleiro com o pé? Chega na bola primeiro?

VAR: Preciso ver essa mão dele. Se tem esse contato primeiro ou não.

Assistente do VAR: Pega na bola primeiro, Rodrigo. Atacante não toca a bola primeiro?

VAR: Ele toca a bola primeiro. Ele tem o contato da mão, mas e aí ele... O atacante toca a bola. Tem o pé ali? Aí, chega. Então, tem penal, tá? Aqui ele vai, toca primeiro a bola, ok?

Assistente do VAR: O atacante chega na bola primeiro.

VAR: Ô, Claus, no momento da disputa, o atacante toca a bola e depois o goleiro toca no pé dele, tá? Recomendo a revisão de possível penal.

Após ser chamado ao monitor, Claus concordou e assinalou o pênalti. Na cobrança, Raniel marcou e garantiu o empate para o Vasco com o Sport. Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a quarta colocação da Série B, com 56 pontos. Já o Leão aparece em quinto, com 53.

Em tempo: o Vasco volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Criciúma em São Januário. A partida é válida pela 36ª rodada da Série B.