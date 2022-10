Andrey Santos - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 20/10/2022 11:40 | Atualizado 20/10/2022 11:43

Rio - O meia Andrey Santos, de 18 anos, continua chamando a atenção dos clubes da Europa. A edicação digital do jornal espanhol "Mundo Deportivo" dedicou uma matéria nesta quinta-feira para falar sobre o suposto interesse do Barcelona na contratação do jogador.

De acordo com a publicação, o jovem do Vasco é "considerado um dos jogadores mais promissores do Brasil e que poderá mudar de ares após o acesso do clube carioca. O jornal ainda destaca que o Barcelona busca a contratação de um jogador para substituir Sergio Busquets.

Andrey Santos renovou recentemente o seu contrato com o Vasco até 2027. O clube carioca não vai negociar o jogador antes do fim da temporada. Porém, muito assediado é bem possível que o jovem não emplaque a próxima temporada em São Januário.

O jovem, de 18 anos, fez sua estreia como profissional na atual temporada. Ao todo, Andrey entrou em campo em 33 jogos e fez sete gols. Ele é considerado uma das maiores revelações da história da base vascaína.