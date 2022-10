Andrey Santos é um dos principais jogadores do Vasco na temporada - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 20/10/2022 16:07

Rio - Andrey Santos é um dos principais jogadores do Vasco em 2022. Na campanha da Série B, o volante, de apenas 18 anos, já marcou seis gols e vem empilhando bons jogos desde o início do torneio. Nesta quinta-feira (20), em entrevista coletiva concedida no CT Moacyr Barbosa, o jogador comentou sobre a pressão de um jovem em ascensão, que chega das categorias de base.

"A gente é bem tranquilo quanto a pressão, temos ajuda dos mais experientes e do clube. Todos passam confiança e tranquilidade. Nós que subimos da base estamos acostumados com a pressão desde lá. Estou aqui desde os seis anos, sei da responsabilidade que é vestir essa camisa tão pesada", disse o meio-campista.

O Vasco se concentra para mais um confronto direto na reta final da temporada. No próximo sábado (22), às 16h30, em São Januário, o Cruzmaltino receberá o Criciúma para dar mais um passo rumo ao acesso. Andrey projetou o duelo com a equipe catarinense.

"Na Série B não tem jogo fácil, sempre muito disputado e de imposição física. Sabemos da qualidade do Criciúma, ganhamos deles no primeiro turno e espero que o resultado possa se repetir no sábado."

No começo da temporada, o Vasco era apontado como amplo favorito a terminar a Série B no G-4, com uma campanha sem muitas dificuldades. Hoje, chegando na 36ª rodada, o Gigante da Colina não pode perder o foco caso queira alcançar o objetivo de 2022. A briga é forte, complicada, mas, de acordo com Andrey Santos, o clube merece retornar à elite do futebol brasileiro.

"O Vasco merece subir porque uma equipe gigantesca como o Vasco não merece estar na Série B. Eu e meus companheiros vamos dar o máximo para o clube voltar para a Série A."