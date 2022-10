Marlon Gomes subiu da base este ano e já virou uma das referências do time na Série B do Brasileirão - Daniel RAMALHO/VASCO

Marlon Gomes subiu da base este ano e já virou uma das referências do time na Série B do BrasileirãoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 20/10/2022 15:34

O Vasco pode contar com um grato retorno para a partida decisiva contra o Criciúma, no sábado, em São Januário. Depois de sofrer uma concussão no jogo contra o Sport, no domingo (16), o meia Marlon Gomes retornou aos treinos na tarde desta quinta-feira (20) após ser liberado pela equipe médica.

Com o fim do protocolo médico e o retorno aos treinos, Marlon Gomes acende a expectativa de retornar ao time titular para o jogo contra o Criciúma. Ele é um dos titulares da equipe do treinador Jorginho..

Com apenas 18 anos, Marlon Gomes acabou assustando logo no iníciio do segundo tempo da partida contra o Sport. Após se chocar com a perna de um atleta, o jogador caiu desacordado em campo e precisou ser atendido imediatamente. Ao recuperar os sentidos, ele foi substituído.

Marlon é um dos principais fatores de sucessos do Vasco na temporada. Com 15 partidas na Série B, o atleta já anotou dois gols e duas assistências, se destacando com boas atuações e caindo nas graças da torcida.