Olavo Monteiro de Carvalho - Reprodução

Olavo Monteiro de CarvalhoReprodução

Publicado 21/10/2022 12:37

Rio - O Vasco decretou, na manhã desta sexta-feira, luto oficial de três dias pela morte de Olavo Monteiro de Carvalho, Grande Benemérito do clube. Ele estava internado no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio, e faleceu na última quinta-feira, aos 80 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Olavo sempre teve relação forte com o Vasco e era sócio do clube desde os três meses de idade. Era membro do Conselho Deliberativo e do Conselho de Beneméritos do Cruzmaltino. De 1980 a 1982, foi vice-presidente geral do clube na gestão de Alberto Pires Ribeiro. Além disso, foi eleito Presidente da Assembleia Geral em duas oportunidades (triênio 2008-2011, com a chapa "Por Amor ao Vasco"; e triênio 2011-2014, com a chapa "O Sentimento Tem Que Continuar"), na gestão do presidente Roberto Dinamite.

Nas últimas eleições do Vasco, em 2020, apoiou a chapa do atual presidente Jorge Salgado, seu amigo pessoal. Ao longo da vida, apoiou o Vasco financeira e institucionalmente.

Veja a nota do Vasco na íntegra:

"O presidente do Club de Regatas Vasco da Gama, Jorge Salgado, decretou luto oficial de 3 dias em memória ao vascaíno apaixonado, mecenas e Grande Benemérito Olavo Monteiro de Carvalho, que faleceu ontem no Rio de Janeiro.



Olavo era sócio do Clube desde os três meses de idade, levado por seu pai, Alberto Monteiro de Carvalho. Foi feito sócio Grande Benemérito e, por isso, membro nato do Conselho Deliberativo e do Conselho de Beneméritos. Olavo foi primeiro vice-presidente geral do clube na gestão de Alberto Pires Ribeiro, entre 1980 e 1982. Em 1997, foi candidato derrotado ao mesmo cargo (primeiro vice-presidente geral) na chapa “Oposição Unida”, liderada pelo atual presidente Jorge Salgado, de quem era amigo há 50 anos. Foi eleito Presidente da Assembleia Geral por duas oportunidades seguidas (triênio 2008-2011, com a chapa “Por Amor ao Vasco”; e triênio 2011-2014, com a chapa “O Sentimento Tem Que Continuar”), participando e apoiando a gestão do presidente, Roberto Dinamite. No último pleito apoiou a candidatura de Jorge Salgado à presidência do clube, em 2020. Ao longo de toda a sua vida Olavo participou da vida social do clube e apoiou o Vasco financeira e institucionalmente sempre que foi chamado. Uma perda inestimável para o Club de Regatas Vasco da Gama."