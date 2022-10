Tico Santta Cruz revelou ter deixado de torcer para o Vasco após derrota no Mundial de Clubes de 2000 - Reprodução

Publicado 21/10/2022 20:03

Rio - Vocalista do 'Detonautas', Tico Santta Cruz usou as redes sociais para falar sobre o Vasco. O cantor falou que a última partida que assistiu do clube carioca foi em 2000 e revelou ter sido convidado para ver um jogo do Cruzmaltino novamente.



"A última vez que assisti um jogo do Vasco da Gama foi no ano 2000 e depois disso por conta de questões da época, passei a torcer pro América - Rio de Janeiro e pro Grêmio - por conta do tempo que passava no RS. Recebi um convite pra assistir o Vasco novamente! Meu coração balançou", comentou Tico.

No ano passado, o músico já havia falado sobre a relação com o Vasco. Em entrevista ao 'Cara a Tapa', do jornalista Rica Perrone, Tico Santta Cruz havia dito que deixou de torcer para o clube após a derrota na final do Mundial de Clubes, para o Corinthians, no Maracanã.

"Eu não acompanho futebol já tem muito tempo. Já gostei mais. Gosto de jogar, né? Minha história começa confusa. Meu pai sempre torceu para o Vasco, então eu torci até o ano 2000. Ali, tive uma decepção gigantesca. Abandonei mesmo naquele campeonato mundial do Maracanã que o Edmundo perdeu o pênalti. Tinha uma história do Eurico Miranda, com quem eu não conseguia ter uma relação saudável", disse o cantor, na ocasião.