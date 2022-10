Yuri Lara, do Vasco, durante o jogo contra o Criciúma no primeiro turno - FOTO: DANIEL RAMALHO/CRVG

Publicado 21/10/2022 21:28

Neste sábado, o Vasco enfrenta o Criciúma em São Januário, às 16h30, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e do SporTV.

Para o confronto, o técnico Jorginho contará com os retornos de Léo Matos e Bruno Tubarão, que cumpriram suspensão automática na rodada passada. O primeiro, inclusive, deve retornar ao time titular neste fim de semana.

Outra novidade entre os 11 iniciais pode ser a entrada de Alex Teixeira, que vem de boas atuações, no lugar de Nenê. Isto, contudo, não está confirmado.

Dessa forma, um provável Vasco para enfrentar o Criciúma tem: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê (Alex Teixeira); Marlon Gomes, Figueiredo e Eguinaldo.