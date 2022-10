Lance da partida entre Vasco da Gama e Sport na Ilha do Retiro no Recife pelo Campeonato Brasileiro B em 16 de outubro de 2022. - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 22/10/2022 10:55 | Atualizado 22/10/2022 11:01

Rio - Na reta final da Série B, o Vasco da Gama, atual quarto colocado da competição, pode ficar a apenas um empate do retorno à elite do futebol nacional. Para isto, o Cruz-maltino precisa vencer o Criciúma, neste sábado (22), em São Januário e torcer para uma sequência de resultados de Sport, Londrina, Ituano e Sampaio Corrêa.

Confira a combinação que pode deixar o Vasco a um empate de garantir o acesso para a Série A:

- Vasco vencer o Criciúma em São Januário

- Ituano e Sampaio Corrêa empatarem no Novelli Júnior

- Londrina vencer o Sport no Estádio do Café

Caso essa situação aconteça, o Vasco chegaria aos 59 pontos, abrindo seis de vantagem para Sport e Sampaio Corrêa, e tiraria Criciúma e Ituano da disputa, que ficariam com 52 pontos. Com isto, o Cruz-maltino necessitaria apenas empatar com o Sampaio Corrêa para voltar à elite do futebol nacional.

Vasco da Gama e Criciúma se enfrentam neste sábado (22), às 16h30, em São Januário, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.