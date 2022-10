Nene no treino do Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa em 15 de outubro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - DANIEL RAMALHO/VASCO

22/10/2022

O Vasco entra em campo hoje, às 16h30, para encarar o Criciúma, em São Januário, e simultaneamente ocorrem outros dois confrontos que vão deixar o torcedor vascaíno de cabelo em pé, por conta da briga pelo acesso à Série A do Brasileirão. O Londrina recebe o Sport, no Paraná, e Sampaio Corrêa e Ituano se enfrentam em São Paulo.

Em caso de derrota do Leão da Ilha do Retiro, empate em Itu e vitória do Gigante da Colina, o Cruzmaltino chegaria aos 59 pontos, enquanto seus adversários diretos parariam nos 53, podendo no máximo se igualar com o Vasco nas duas rodadas restantes. Sampaio Corrêa, Londrina e Sport precisariam aplicar grandes goleadas para ultrapassar o clube carioca no saldo de gols. O que colocaria o clube de São Januário com um pé na Série A.

Para a partida de hoje, o Vasco terá o retorno do lateral-direito Léo Matos, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 contra o Sport, na batalha da Ilha do Retiro. O meia Marlon Gomes, que foi substituído na partida do Recife após se chocar com um defensor do Leão e cair desacordado, cumpriu todo o protocolo de concussão e também deve começar jogando.

A dúvida do treinador Jorginho está lá na frente, Alex Teixeira tem subido de produção, sido importante e vem pedindo passagem no time titular. O técnico pode optar de colocar o experiente jogador no lugar do também veterano Nenê, que não tem agradado em suas atuações. Com a exceção da lateral-direita, o time titular de hoje deve ser o mesmo da partida contra o Sport.