Torcida do Vasco na partida contra o Sport - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 23/10/2022 12:46

Rio - A diretoria do Vasco estuda a possibilidade de levar a partida contra o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira, às 20h, para o Maracanã. O duelo pode garantir matematicamente o retorno do Cruzmaltino à Série A do Brasileirão. A informação é do site "GE".

A decisão será tomada, no máximo, até segunda-feira. Internamente, entende-se que o jogo deve acontecer no Maracanã por conta da alta demanda, que certamente será ainda maior do que os últimos jogos do clube. Contra o Criciúma, em São Januário, a torcida esgotou os ingressos em menos de quatro horas.

A discussão sobre o tema teve início ainda em São Januário, no último sábado, após a vitória sobre o Criciúma. Segundo um dirigente, a chance da partida ser transferida para o Maracanã é de 50%, mas jogadores e comissão técnica serão consultados.

O presidente Jorge Salgado é contra a mudança de local. No entanto, deve deixar a decisão para as lideranças da SAF.

"Isso é uma discussão que vai acontecer entre comissão técnica e diretoria. Se me consultarem, quero jogar em São Januário, no Caldeirão. É uma homenagem. É o último jogo em casa. A torcida teve uma sinergia tão boa nos últimos jogos. A torcida foi fora de série, abraçou o time e foi decisiva para chegarmos até aqui", afirmou Salgado.