Yngryd Freire é namorada de Andrey Santos - Reprodução / Instagram

Publicado 24/10/2022 09:30 | Atualizado 24/10/2022 09:31

Rio - O meia Andrey Santos, de 18 anos, vive um momento especial dentro e fora dos gramados. Um dos principais destaques do Vasco na temporada, o jogador utilizou suas redes sociais para registrar momentos com a sua namorada, Yngryd Freire. Em um momento super romântico, Andrey pediu a amada em namoro com pétalas de rosa em uma cama.

O jovem utilizou seu perfil no Instagram para divulgar registros com a amada e se declarou: "Cada momento do seu lado é especial". Yngryd agradeceu a atitude do namorado e disse: "Obrigada pela surpresa meu amor, sem palavras pra você".

Andrey Santos renovou recentemente seu contrato com o Vasco e vem recebendo assédio de clubes do futebol europeu. A sua permanência no clube carioca na próxima temporada é incerta.