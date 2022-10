Josh Wander, sócio da 777 Partners, Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Josh Wander, sócio da 777 Partners, Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners Divulgação

Publicado 24/10/2022 13:50

O diretor de esportes, mídias e entretenimento da 777 Partners, Juan Arciniegas, estará em São Januário na quinta-feira para assistir o jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa. A partida pode sacramentar o acesso do Cruzmaltino na Série B.



Além de Juan Arciniegas, mais um executivo da 777 Partners estará presente, porém ainda não há definição de quem seja. O diretor também faz parte do Conselho da 777 Football Group, que é o braço esportivo do grupo norte-americano.

Com o retorno para a Série A assegurado, o Vasco vai poder focar no planejamento para 2023 e a presença de Juan Arciniegas será importante para alinhar as primeiras decisões que serão tomadas.

No último mês, o Vasco contou com as vistas do diretor esportivo da 777 Football Group, Johannes Spors, e do head scout do Genoa, Sebastian Arenz. Ambos trabalharam em conjunto com o departamento de futebol na análise de jogadores e no mapeamento do mercado.