Torcida do Vasco em São JanuárioDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 24/10/2022 20:19

O Vasco anunciou uma grande novidade para o seu torcedor antes da decisão contra o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira (27), em São Januário. O clube revelou detalhes sobre a venda de ingressos e confirmou o desconto de 25% aos torcedores para o jogo do ano do Gigante da Colina.

Os sócios torcedores tiveram acesso prioritário para a compra a partir de 20h desta segunda-feira, enquanto os torcedores que não são sócios poderão comprar a partir desta terça-feira, às 21h45.

Assim como todos os jogos do Vasco em casa, a expectativa é que a torcida lote São Januário para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Afinal, uma vitória ou até mesmo um empate com uma derrota do Ituano sacramenta o retorno do Cruzmaltino à primeira divisão.