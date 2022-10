Anderson Conceição - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 24/10/2022 15:50

Com uma carreira com passagens por muitos clubes brasileiros, Anderson Conceição, de 33 anos, vive seu melhor momento no Vasco em 2022. Bem perto de participar do acesso do clube carioca para a Série A, o veterano afirmou que acredita que o Cruzmaltino irá viver uma nova era no ano que vem e deixou claro seu desejo de seguir no clube.

"Quero continuar no clube, tenho muita vontade de seguir aqui. Quando meu contrato foi assinado, meu agente negociou essa cláusula de renovação em caso de acesso. Tive que pagar o preço e correr atrás. Estou correndo atrás para que as coisas aconteçam, e eu consiga estender meu contrato até o ano que vem para dar sequência ao trabalho. Tenho certeza que uma nova era está chegando para o Vasco", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

O jogador também falou do processo que transformação do Vasco em SAF que aconteceu no meio da temporada. Anderson Conceição elogiou bastante o trabalho de Paulo Bracks, atual diretor executivo de futebol do clube carioca.

"Muito feliz e muito animado com o que vai acontecer com o Vasco em 2023. As pessoas que estão chegando são maravilhosas. O Paulo Bracks é um cara que dispensa comentários. Ele abraçou a causa junto com a 777. Com certeza vai vir um Vasco muito forte, com uma estrutura maravilhosa e pessoas também. As pessoas aqui são sensacionais. Realmente vestem a camisa", disse.