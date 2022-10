Partida entre Vasco da Gama e Novorizontino no Estadio de Sao Januario pelo Campeonato Brasileiro B em 08 de outubro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 26/10/2022 20:08

Nesta quinta-feira, o Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa em São Januário, às 21hh45, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este, que pode ser o jogo do acesso, terá transmissão ao vivo da Globo e do Premiere.

Cabe destacar que, se vencer, o Cruz-Maltino já garante matematicamente o acesso para a elite do futebol brasileiro. Caso empata ou perca o jogo, terá que secar o Ituano ( aqui, O Dia mostra os cenários nos dois casos ).

Atualmente, o Vasco é o terceiro colocado da Série B, com 59 pontos conquistados. O Bahia aparece logo atrás, em quarto, com 58. Por fim, o Ituano aparece com 54 pontos, no quinto lugar. Cruzeiro e Grêmio - líder e vice-líder, respectivamente - já estão classificados para a Série A.