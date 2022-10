Partida entre Vasco da Gama e Novorizontino no Estadio de Sao Januario pelo Campeonato Brasileiro B em 08 de outubro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Partida entre Vasco da Gama e Novorizontino no Estadio de Sao Januario pelo Campeonato Brasileiro B em 08 de outubro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCODaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 25/10/2022 20:10

Mesmo que tenha entrado de cabeça na disputa pela licitação do Maracanã, o Vasco também foca na reforma de ampliação de São Januário. O projeto vem sendo discutido com a prefeitura desde o início do ano e a diretoria já possui negociações avançadas para angariar os fundos necessários para a reforma. Resta apenas o fim das eleições, conforme solicitado pela prefeitura, para que as conversas com o prefeito Eduardo Paes sejam retomadas. A informação é do "ge".

O Vasco, no entanto, tem pressa e aguarda ansiosamente o retorno das conversas. Afinal, a diretoria chegou a conclusão de que a capacidade atual de São Januário não suporta mais a demanda de sua torcida, que chega a ser 4 vezes maior do que a oferta de ingressos. Atualmente, o estáido recebe cerca de 22 mil torcedores.

O processo de compra de ingressos tem sido turbulento e problemático, oferecendo uma experiência estressante ao torcedor. Por conta da alta demanda, é comum que os canais de vendas de ingressos fiquem congestionados e acabem saindo do ar. Reclamações nas redes sociais são constantes e o clube sabe disso.

O responsável por conduzir as negociações tem sido o presidente Jorge Salgado, que possui boa relação com o prefeito Eduardo Paes. A ideia é transferir o potencial construtivo para o clube e negociálo com investidores da área privada até para construir em outras áreas do Rio de Janeiro. Com os recursos em mãos, o clube seria obrigado a investir na modernização do estádio.

A necessidade da reforma em São Januário é um dos principais motivos que fizeram o Vasco se interessar pela licitação do Maracanã, algo que foi estabelecido pela 777 Partners desde o início das negociações para a criação da SAF Vascaína. Aliado a W.Torre e a Legends, o Vasco ficará no aguardo para o resultado, já que a entrega das propostas acontece nesta sexta-feira.