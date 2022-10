Momento da invasão de campo por torcedores do Sport, após o gol de empate do Vasco, de Raniel - Reprodução / TV Globo

Publicado 25/10/2022 16:02

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou a data do julgamento pela confusão e invasão de campo no empate em 1 a 1 entre Sport e Vasco, na Ilha do Retiro: dia 3 de dezembro. A informação foi publicada inicialmente pelo 'Lance' e confirmada pela reportagem.



Autor do gol de empate do Vasco, Raniel foi denunciado nos artigos 258 (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva) e 258-A (provocar o público), assim como Luiz Henrique. Os dois já estão suspensos preventivamente por dois jogos (mínimo da punição) após pedido da Procuradoria por provocação à torcida do Sport na comemoração, o que deu início à confusão.



O clube pernambucano também será julgado no dia 3 pela invasão de campo de seus torcedores, no dia 16 de outubro. Ele responderá a três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): 211, 213 e 205 §1º, e em dois do Regulamento Geral de Competições da CBF: 19 e 20.



A Ilha do Retiro já está interditada pela invasão, o que obrigou a arbitragem a encerrar a partida por falta de segurança.