Cria da base do Vasco, Evander está na mira do Portland Timbers, dos EUAReprodução/Instagram Evander

Publicado 26/10/2022 16:19

Rio - Cria da base do Vasco da Gama, o meio-campista Evander pode render frutos ao Cruzmaltino em breve. Isto porque, o jogador, que atualmente defende o FC Midtjylland, da Dinamarca, está negociando com o Portland Timbers, dos Estados Unidos. Caso a transferência se concretize, o clube de São Januário terá direito a 5% do valor da compra, por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Segundo informações do jornalista norte-americano Tom Bogert, o Portland Timbers planeja pagar a multa rescisória completa do jogador, avaliada em 15 milhões de dólares (aproximadamente R$ 80 milhões, na cotação atual). Caso esse valor seja pago, o Vasco receberá cerca de R$ 4 milhões pela transferência do meio-campista.

O clube dinamarquês acertou a contratação de Evander em 2018. O jogador chegou por empréstimo, cedido pelo Cruzmaltino, e, por conta do bom desempenho, acabou sendo comprado. Na época, o FC Midtjylland pagou cerca de R$ 10 milhões para ter os direitos do atleta em definitivo.