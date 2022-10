Abel Ferreira e membros de sua comissão técnica se encontraram com Felipão após o jogo entre Palmeiras e Athletico-PR - Reprodução/Instagram

Abel Ferreira e membros de sua comissão técnica se encontraram com Felipão após o jogo entre Palmeiras e Athletico-PRReprodução/Instagram

Publicado 26/10/2022 12:20

Após a vitória do Palmeiras por 3 a 1 na Arena da Baixada, o técnico Abel Ferreira fez questão de presentear Felipão, do Athletico-PR, com uma garrafa de vinho. O português postou o encontro nas redes sociais e elogiou o brasileiro, que tentará levar o Furacão ao título da Libertadores, neste sábado, contra o Flamengo.

"Minha admiração e agradecimento a esse grande senhor, Luiz Felipe Scolari", escreveu.



Abel Ferreira trabalhou rapidamente com Felipão na seleção de Portugal, quando ainda jogava de lateral e participou de um período de treinos com o brasileiro.



Nesta quarta-feira, Abel poderá celebrar pela primeira vez o título do Brasileirão em três anos com o Palmeiras. Se conseguir, chegará à quinta conquista pelo clube, empatando com Felipão.