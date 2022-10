Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da decisão da Libertadores - Divulgação/Conmebol

Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da decisão da LibertadoresDivulgação/Conmebol

Publicado 26/10/2022 13:40

A final da Libertadores, que será disputada entre Flamengo e Athletico Paranaense, acontecerá neste sábado. No entanto, uma possível erupção do vulcão Cotopaxi, próximo da região de Quito, assustou torcedores e Conmebol. Nesta quarta, o Governo do Equador atualizou a situação e tranquilizou os envolvidos na decisão.

De acordo com o Serviço Nacional de Gestão de Riscos, o alerta amarelo do vulcão serve apenas como medida preventiva. O risco é mínimo e não impede a realização de qualquer tipo de atividades. As informações foram divulgadas por uma nota no site oficial do departamento.

Flamengo e Athletico entram em campo às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil. Por se tratar de final única, a equipe que vencer a partida conquista a taça, que seria a terceira do Rubro-Negro carioca e primeira dos paranaenses.



VEJA O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA



"Este sábado, 22 de outubro de 2022, o Serviço Nacional de Gestão de Riscos e Emergências (SNGRE), sob o princípio da precaução, emitiu a medida preventiva Alerta Amarelo nas áreas de influência do vulcão Cotopaxi, devido a um ligeiro aumento da atividade nevada, que continuou por algumas horas na sexta-feira, 21 de outubro e sábado, 22 de outubro.



Posteriormente, foi identificada uma diminuição da atividade; portanto, esses episódios não atendem aos critérios para uma erupção iminente.

O Alerta Amarelo foi emitido com uma abordagem preventiva com o objetivo de reforçar a preparação da população, instituições e autoridades nacionais e locais, a par do reforço dos planos de contingência existentes, dos simulacros e da continuidade dos processos de preparação da população. O nível de Alerta Amarelo implica que todos os planos de contingência nos níveis cantonal, provincial e nacional sejam atualizados, a fim de reduzir e mitigar os riscos, isso se aplica às províncias e cantões de Cotopaxi, Pichincha e Napo que estão na área de influência do vulcão.



Atualmente, quatro vulcões no Equador permanecem em alerta amarelo: Cotopaxi, Sangay, Chiles-Cerro Negro e Sierra Negra; e um em alerta laranja: Vulcão Reventador.



As atividades educacionais, agrícolas, comerciais, de mobilidade, transporte, turismo, esportes, entre outras, têm sido mantidas e desenvolvidas normalmente em todo o país. No momento, a subida de alpinistas ao cume do vulcão Cotopaxi foi suspensa - exclusivamente.



O SNGRE informa ao público que o Alerta Amarelo preventivo do vulcão Cotopaxi, no momento, não representa um risco escalável que possa afetar a realização de eventos ou atividades normais."