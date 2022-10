Craque Neto, ex-jogador e apresentador - Reprodução/Band

Craque Neto, ex-jogador e apresentadorReprodução/Band

Publicado 26/10/2022 14:10

Após a decisão do árbitro de não assinalar um possível pênalti na partida entre Flamengo e Santos, nesta terça-feira (25), no Maracanã, que terminou com a vitória do Rubro-negro por 3 a 2, Neto, ex-jogador a apresentador do "Os Donos da Bola", da Band, criticou a atuação da arbitragem brasileira em geral.

Sem chamada do VAR, o lance culminou no primeiro gol do Flamengo, marcado por Pedro, e revoltou jogadores e a diretores santistas. Neto utilizou as suas redes sociais para reclamar das decisões da arbitragem do país, sobretudo no lance envolvendo Camacho, do Santos, e Matheuzinho, do Flamengo.



"Inacreditável o pênalti que não deram para o Santos no Maracanã. A arbitragem brasileira precisa melhorar muito pra ficar ruim", disparou.

No lance, aos 49 do primeiro tempo, Camacho tentou um drible em cima do lateral-direito Matheuzinho dentro da área rubro-negra, foi tocado pelo rival e caiu. No entanto, o árbitro mandou a jogada seguir e revoltou os jogadores alvinegros, que queriam a marcação da penalidade. A jogada seguiu e Pedro marcou o primeiro do Flamengo no jogo.



O VAR, comandado por Adriano Milczvski, revisou a jogada, mas disse ao árbitro, pelo ponto eletrônico, que a revisão na cabine não era necessária. Logo após o término da partida, a CBF suspendeu por tempo indeterminado o árbitro André Luiz de Freitas Castro, de Goiás, e o responsável na condução do vídeo.