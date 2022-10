Nova disputa por concessão do Maracanã é interrompida após suspensão do edital - Divulgação/Maracanã

Publicado 26/10/2022 14:52 | Atualizado 26/10/2022 14:57

Após a recomendação do corpo consultivo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, representado pelo conselheiro Márcio Pacheco, suspendeu oficialmente o processo de concessão do Maracanã. A informação foi publicada pelo "Extra".

A suspensão foi motivada por mais de 200 impropriedades encontradas no edital após uma perícia dos técnicos do tribunal. Entre os problemas, desequilíbrio entre o critério técnico e o econômico, com muito mais vantagem para o primeiro item, além da não realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, conforme determinado na lei, são alguns dos principais pontos citados. Agora, o estado terá 15 dias para realizar os ajustes necessários no documento do edital.

A última edição no documento do edital foi feita pela Casa Civil há cerca de um mês, quando dois novos artigos foram incluídos, um excluído e outro alterado. Um dos pontos acusados do corpo consultivo foi inserido nesta alteração: o aluguel. A cláusula determina que a chapa que vencer a disputa terá que cobrar o mesmo valor pelo aluguel, de forma anual, à todos que se interessarem em jogar no estádio.

O governo já havia programado uma cerimônia para a próxima sexta-feira (28) para receber oficialmente as propostas dos interessados em administrar a concessão do Maracanã. Até então, dois interessados já são de conhecimento público: a parceria entre Flamengo e Fluminense, que atualmente administra o estádio, e o Vasco da Gama, que fechou parceria com a WTorre.