Tite é o técnico da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Tite é o técnico da seleção brasileira Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/10/2022 14:33

Rio - O número de marcas associadas à CBF bateu o recorde neste ano, com 21 empresas patrocinando os períodos de atividades da seleção brasileira, que se prepara para a Copa do Catar, em novembro. A quantidade é maior do que o dobro em relação ao último Mundial, na Rússia, em 2018. A informação é do "Lance!".

Na ocasião, nove empresas eram parceiras da entidade para a Seleção. Já em 2014, na Copa do Mundo realizada no Brasil, 14 marcas estavam ligadas à confederação para as aparições na Amarelinha.

Os principais parceiros são a Nike, que fornece também os uniformes, o Guaraná Antarctica, a Vivo e o Itaú. Os valores dos acordos são relevantes. No caso do banco, por exemplo, gira em torno de R$ 300 milhões pelo vínculo até 2026.

Confira as 21 marcas que patrocinam a CBF:

Zé Delivery: desde outubro de 2022

Rappi: desde outubro de 2022

Kavak: desde fevereiro de 2022

Itaú: desde 2008

Guaraná Antarctica: desde 2001

Nike: desde 1995

Vivo: desde 2005

Mastercard: desde 2012

Gol: desde 2013

Bitci: desde 2021

Free Fire: desde 2021

Kwai: desde 2021

Cimed: desde 2016

Fiat: desde 2019

Pague Menos: desde 2020

Semp TCL: desde 2019

Três corações: desde 2017

Technogym: desde 2018

STATSports: desde 2018

Kin Analytics: desde 2021

GLOBUS: desde 2021