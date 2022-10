Raphael Varane também é jogador da seleção francesa - Foto: AFP

Publicado 26/10/2022 15:04

O zagueiro Raphael Varane sofreu uma lesão na coxa direita e não jogará mais pelo Manchester United neste ano, conforme informado pelo treinador do clube, Erik Ten Hag, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira. Apesar disso, há esperança de que o defensor se recupere a tempo de defender a seleção francesa na Copa do Mundo do Catar, que começa a ser disputada no dia 20 de novembro

"Ele certamente ficará fora até a Copa do Mundo e não jogará pelo Manchester United nos últimos jogos deste ano", afirmou Ten Hag. Quando questionado sobre a possibilidade de o jogador disputar o mundial, mostrou-se otimista. "Penso que sim, mas vamos ter que esperar. Temos que ver como será a evolução, como evoluiu sua reabilitação", respondeu.

Varane se machucou durante o empate por 1 a 1 com o Chelsea, no último final de semana, enquanto tentava recuperar uma bola para seu time. Estirado no gramado do Stamford Bridge, em Londres, saiu de campo chorando para ser substituído por Lindelof e precisou ser amparado pelos companheiros de equipe. O United tem mais seis jogos antes da parada para o Mundial, o último deles contra o Fulham, no dia 13 de novembro.

O técnico da França, Didier Deschamps, divulgará a lista de convocados no dia 9 de novembro. Um dos principais nomes do título na Copa de 2018, o volante Kanté, do Chelsea, é desfalque certo, pois está com uma lesão séria na coxa. Já Paul Pogba voltou a treinar na Juventus após passar por uma cirurgia e corre contra o tempo para se recuperar fisicamente. Os franceses estreiam no dia 22, contra a Austrália.