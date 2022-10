Tite comanda a Seleção na Copa do Mundo e depois se despedirá - Lucas Figueiredo/CBF

Tite comanda a Seleção na Copa do Mundo e depois se despediráLucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/10/2022 16:50

Rio - O apoiador Philippe Coutinho, do Aston Villa, alimenta esperanças de ser chamado para a seleção brasileira, porém, de acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o jogador não será chamado por Tite para a disputar a Copa do Mundo do Catar.

Segundo informações da publicação, a vaga que seria de Coutinho será disputada por Everton Ribeiro, do Flamengo, e Roberto Firmino, do Liverpool. O jogador rubro-negro seria o substituto natural de Coutinho, enquanto o centroavante receberia uma chance, caso Tite optasse por mais um atacante.

Tite irá divulgar a lista dos 26 convocados no próximo dia 7, no auditório da CBF, na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro. Everton Riberio e Firmino foram convocados pelo treinador para os últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa. Coutinho ficou de fora.

Presente na última Copa do Mundo, Philippe Coutinho costuma render bem pela seleção brasileira, mas não vive um grande momento em clubes há muito tempo. O apoiador chegou a viver uma boa fase pelo Aston Villa no final da temporada passada, mas foi por pouco tempo. Atualmente, o ex-jogador do Vasco vem recebendo muitas críticas no clube inglês.