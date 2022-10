Cartolouco - Reprodução

Publicado 26/10/2022 17:41

Rio - O Flamengo embarcou na manhã desta quarta-feira (26), para Guayaquil, no Equador, para a disputa da final da Copa Libertadores da América. Diversos torcedores se mobilizaram para ir até o Aeroporto do Galeão, e mandar boas energias para a equipe que busca o tricampeonato da competição. Durante a festa da torcida Rubro-Negra, o influenciador digital e jornalista Cartolouco fez sua aposta sobre quem será o autor do gol de um possível título do clube da Gávea.

"Marinho. Escreva!", destacou o ex-participante do reality show A Fazenda.

O influenciador digital @Cartolouco deu seu palpite sobre quem fará o gol do título da final da Libertadores. Concorda, torcedor?#Flamengo #Cartolouco #Libertadores pic.twitter.com/R3i2acQwIR — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) October 26, 2022

Marinho, inclusive, foi o autor do segundo gol do Flamengo na vitória sobre o Santos, na última terça-feira (25), no Maracanã. O atacante, que foi eleito o craque da Libertadores de 2020, disputará a sua primeira final da competição pelo Rubro-Negro.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no sábado (29), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador. O clube da Gávea busca seu terceiro título da competição, enquanto o Furacão buscará o triunfo inédito.

*Estagiário sob supervisão de Lucas Felbinger.