Jornal 'Olé' destaca derrota do Flamengo - Reprodução / Internet

Publicado 08/05/2024 11:23 | Atualizado 08/05/2024 12:05

Rio - A derrota para o Palestino, no Chile, por 1 a 0, repercutiu bastante no jornal argentino "Olé". A publicação destacou a situação do clube carioca na Libertadores e afirmou que o Rubro-Negro corre sério risco de não avançar para as oitavas de finais da competição.

''A lógica nem sempre reina no futebol e o que aconteceu nesta terça-feira na Copa Libertadores pode servir de exemplo claro: o Palestino surpreendeu no Chile, venceu o Flamengo e o deixou à beira da eliminação da Libertadores. Ainda está faltando, mas...'', afirmou.

Apesar do tom do "Olé", o Flamengo tem mais duas partidas no Maracanã contra Palestino e Bolívar. Embora dependa de uma combinação de resultados para se classificar, o Rubro-Negro dificilmente será eliminado na fase de grupos da competição, caso some seis pontos no Rio.

Atualmente, o Flamengo tem 4 pontos no Grupo E e ocupa a terceira posição na chave, com dois pontos a menos que Palestino e cinco em relação ao Bolívar. O clube chileno irá atuar fora de casa nos seus dois próximos compromissos pela Libertadores.