Flamengo foi derrotado pelo PalestinoJavier Torres/AFP

Publicado 08/05/2024 07:20 | Atualizado 08/05/2024 07:31

Rio - A derrota para o Palestino, no Chile, na última terça-feira, fez o Flamengo obter uma marca negativa que não fazia parte da realidade do clube carioca desde 2012. O Rubro-Negro voltou a sofrer duas derrotas consecutivas em uma edição de Libertadores.

Com 4 pontos no Grupo E, o Flamengo vinha de derrota para o Bolívar, em La Paz. Nos outros dois jogos que fez na competição, o clube carioca empatou com o Millonarios, em Bogotá, e venceu o próprio Palestino, no Maracanã, na última vitória da equipe na competição até o momento.

A última vez que o Flamengo havia sofrido duas derrotas seguidas na competição foi em 2012. Na ocasião, o Rubro-Negro perdeu para Olimpia, do Paraguai, e Emelec, do Equador, consecutivamente. Naquele ano, o clube carioca acabou eliminado na fase de grupos da competição.

Depois daquela campanha, o Flamengo disputou a Libertadores em 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, em nenhum destes anos, esta marca negativa tinha ocorrido. O Rubro-Negro tem mais dois jogos por fazer pela fase de grupos da edição de 2024. No Maracanã, o clube carioca recebe Bolívar e Millonarios.