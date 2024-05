Tite orienta a equipe em Palestino x Flamengo - Javier Torres / AFP

Publicado 08/05/2024 00:10

Chile - O técnico Tite acredita que a confiança dos jogadores do Flamengo caiu. O treinador externou o diagnóstico durante a coletiva após a derrota para o Palestino por 1 a 0 , em Coquimbo, pela Libertadores. Na entrevista, o treinador falou sobre problemas em outros pontos, mas frisou a necessidade de resgatar a confiança dos atletas.

"Tem uma palavrinha que é muito importante no futebol, e o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível em que nós estávamos em determinado momento caiu porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, o técnico, o individual e físico. É sempre um contexto todo. Então, esse aspecto de confiança te faz fluir com as coisas, nós temos que resgatar", pontuou Tite.

Com o resultado, o Flamengo manteve os quatro pontos e caiu para a terceira colocação do Grupo E da Libertadores. Portanto, está fora da zona de classificação para as oitavas de final.

"Eu tenho externado isso e vou repetir. Primeiro o aspecto de respeito ao torcedor. Ele vai estar triste, vai estar chateado, e eu tenho respeito. Competem a mim, à comissão técnica e aos atletas revertermos essa situação, a todos nós. E compete respeitar os sentimentos e respeitar as manifestações. Tenho a consciência desse respeito", disse Tite.

O próximo compromisso na Libertadores será no dia 15 de maio (quarta-feira), às 21h30, contra o Bolívar no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo E.