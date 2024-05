Lance do jogo entre Palestino e Flamengo - Javier Torres/AFP

Lance do jogo entre Palestino e FlamengoJavier Torres/AFP

Publicado 07/05/2024 22:50

Chile - O Flamengo jogou mal e perdeu para o Palestino (CHI) por 1 a 0 no Estádio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, nesta terça-feira, 7, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Cornejo, já no segundo tempo, acertou um chutaço de fora da área para anotar o único gol do jogo. Com o resultado, o Rubro-Negro segue com quatro e cai para a terceira colocação - está, portanto, fora da zona de classificação para as oitavas de final.

fotogaleria

O Palestino chegou aos seis pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo E. O Bolívar (BOL), que ainda jogará na rodada, tem nove pontos e aparece na liderança. O Millonarios (COL), com um, é o lanterna.

Agora, o Flamengo vira a chave para o Brasileirão. A equipe de Tite volta a campo no sábado, às 16h, para enfrentar o Corinthians no Maracanã. A partida é válida pela sexta rodada do campeonato.

O próximo compromisso na Libertadores será no dia 15 deste mês (quarta-feira da semana que vem). O Rubro-Negro enfrentará o Bolívar (BOL) no Maracanã, a partir das 21h30.

O JOGO

Flamengo e Palestino fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração. O Rubro-Negro até teve mais posse de bola e finalizou nove vezes, mas passou muito longe de ser eficiente. A única boa chance veio com um chute de fora da área de Everton Cebolinha, perto dos 35 minutos, mas o goleiro Rigamonti saltou para espalmar.

O Palestino, por sua vez, até encontrava espaços para avançar. No entanto, teve muita dificuldade para criar uma situação de perigo à meta de Rossi. Não por acaso, a principal oportunidade veio num erro de passe de Cebolinha. O atacante acidentalmente tocou para Ariel Martínez, que estava dentro da área. O camisa 23 da equipe chilena conseguiu uma boa finalização, mas o goleiro rubro-negro estava ligado e fez grande defesa.

No retorno do intervalo, o Flamengo deu indícios de que poderia ser outro. O Rubro-Negro foi para cima do Palestino, pressionou e chegou a criar duas chances claras de gol. Na primeira, Bruno Henrique recebeu pelo lado direito e surpreendeu com o chute ao invés do cruzamento, mas Rigamonti correu para espalmar. Na segunda, o goleiro estava vendido no lance, mas o atacante mandou para fora.

Passados esse início de maior pressão, o Palestino começou a reagir e anotou o gol. Aos 19 minutos, Carrasco foi para a cobrança de escanteio e levantou bola na área. Léo Pereira afastou, mas a sobra ficou com Cornejo. O camisa 8 não deixou a bola cair e acertou um bonito chute, sem chances de defesa para Rossi.

O Flamengo até tentou reverter o cenário e chegou a acertar a trave, com Luiz Araújo, mas foi só. O time voltou a ter problemas com eficiência e deixou o campo com a derrota.

FICHA TÉCNICA

Palestino x Flamengo



Data e Hora: 07/05/2024, às 21h

Local: Estádio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo (CHI)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Cartões amarelos: Linares e Benjamín Rojas (CDP) / Wesley e Gerson (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Cornejo (1-0) (19'/2ºT)

PALESTINO (Técnico: Pablo Sánchez)

Rigamonti; Benjamín Rojas (Ceza, 39'/2ºT), Iván Román, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Ariel Martínez (Palacio, 30'/2ºT)), Dávila (Cornejo, 13'/2ºT) e Carrasco (Abrigo, 30'/2ºT); Benítez e Marabel.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley (Varela, 32'/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas, 30'/2ºT); Allan (Gabigol, 22'/2ºT), Gerson e De La Cruz; Bruno Henrique (Luiz Araújo, 22'/2ºT), Everton Cebolinha e Pedro.