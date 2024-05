Thiago Maia, jogador do Internacional, colabora no resgate de vítimas dos alagamentos em Porto Alegre - Arquivo pessoal

Publicado 07/05/2024 15:45

Porto Alegre - Ex-volante do Flamengo , Thiago Maia é mais um jogador que está ajudando as vítimas dos alagamentos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O atleta do Internacional, clube que está com as atividades suspensas, se mobilizou para colaborar no resgate de cidadãos que tiveram suas casas tomadas pela água.