Sob o comando de Tite, Flamengo busca sua segunda vitória na fase de grupos da Libertadores - Renan Areias / Agência O Dia

Sob o comando de Tite, Flamengo busca sua segunda vitória na fase de grupos da LibertadoresRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/05/2024 19:00

Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Palestino, do Chile. O técnico Tite comandou a última atividade antes do confronto e indicou mudanças na equipe rubro-negra que entrará em campo nesta terça-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

O atacante Everton Cebolinha está recuperado de lesão na panturrilha direita e treinou normalmente. A tendência é de que ele seja titular na vaga de Bruno Henrique. Nas laterais, Viña e Wesley iniciarão o duelo.

No meio, sem Pulgar e Arrascaeta, Allan e Gerson estarão em campo ao lado de De La Cruz. Já Luiz Araújo, que começou no banco de reservas contra o Bragantino, apareceu entre os titulares nos treinamentos.

Sendo assim, de acordo com o 'ge', a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De La Cruz; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha.

O Flamengo é o segundo colocado do Grupo E, com quatro pontos, um a mais que o Palestino, que está em terceiro. No duelo pelo primeiro turno, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Pedro e Léo Ortiz.