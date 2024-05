Ñublense, em 2023, foi o último rival do Flamengo na Libertadores em solo chileno - Javier Torres / AFP

Ñublense, em 2023, foi o último rival do Flamengo na Libertadores em solo chilenoJavier Torres / AFP

Publicado 06/05/2024 18:09

Rio - O Flamengo entra em campo pela Libertadores nesta terça-feira (7), quando vai até o estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, no Chile, às 21h (horário de Brasília), enfrentar o Palestino, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos. Além da vitória, o Rubro-Negro tem outro objetivo: melhorar seu retrospecto em solo chileno na competição.

Ao todo, o Flamengo disputou nove partidas no Chile pela Libertadores. O Rubro-Negro conquistou apenas duas vitórias, empatou duas e perdeu cinco.

Além disso, a primeira vitória do Rubro-Negro em solo chileno foi bem melancólica. O Flamengo venceu o Universidad de Chile por 2 a 1, em jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores de 2010. Porém, já que o clube chileno venceu a ida, no Maracanã, por 3 a 2, o clube carioca acabou eliminado da competição.

O segundo triunfo, entretanto, teve um tom melhor. Em 2022, o Flamengo venceu o Universidad Católica por 3 a 2, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos. Posteriormente, o Rubro-Negro se sagraria campeão daquela edição da Libertadores.

O jogo mais recente do Flamengo em solo chileno aconteceu no ano passado, também pela fase de grupos da competição. O Rubro-Negro enfrentou o Ñublense e empatou por 1 a 1.

O Flamengo é o segundo colocado do Grupo E, com quatro pontos, um a mais que o Palestino, que está em terceiro. No duelo pelo primeiro turno, o Rubro-Negro venceu os chilenos por 2 a 0, com gols de Pedro e Léo Ortiz.

Confira todos os jogos do Flamengo pela Libertadores no Chile:

1981: Cobreloa 1×0 Flamengo (Final)

2002: Universidad Católica 2×1 Flamengo (fase de grupos)

2010: Universidad do Chile 2×1 Flamengo (fase de grupos)

2010: Universidad Católica 2×0 Flamengo (fase de grupos)

2010: Universidad do Chile 1×2 Flamengo (quartas)

2017: Universidad Católica 1x 0 (fase de grupos)

2021: Unión La Calera 2 x 2 Flamengo (fase de grupos)

2022: Universidad Católica 2 x 3 Flamengo (fase de grupos)

2023: Ñublense 1 x 1 Flamengo (fase de grupos)