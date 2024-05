Arrascaeta será desfalque do Flamengo do jogo contra o Palestino, pela Libertadores - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/05/2024 22:00

Rio - Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo na Libertadores. O meia uruguaio, de 29 anos, retornou ao Rio de Janeiro para seguir o tratamento da lesão sofrida no músculo posterior da coxa direita, no último dia 28, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. A informação é do canal "Mauro Sant'anna".

O meia viajou para São Paulo, onde o Flamengo empatou com o Bragantino , no sábado (4). Porém, não seguiu com a delegação para Atibaia, onde será realizada a preparação para o jogo contra o Palestino, terça-feira (7), no Chile, pela Libertadores.

Além de Arrascaeta, o zagueiro Cleiton e os atacantes Carlinhos e Werton também retornaram para o Rio de Janeiro. O volante Erick Pulgar também ficou no Rio de Janeiro tratando uma torção no tornozelo esquerdo e aumenta a lista de desfalques do Flamengo.